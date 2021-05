SUUR SUVEPROGNOOS | Palju pauku ja müristamist! Sääseuputusest ehk pääseme? Ilmatargad ennustavad suveilma

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Suur suveennustus ilmus esmalt Maalehe neljapäevases numbris.

Nädal tagasi tuli Maalehe ilmatark Arvo Saidla oma järjekordselt kalaretkelt koju 17 merivimma ja portsu merisärgedega. Muidugi oli ta rahul. Kodus kalu rookides sai kinnitust, et suve alguseni läheb veel aega. Mis sest et läinud nädal pakkus paari kuuma päeva. Mai venitab kevadega veel nii kuis jaksab ja püsivat suve annab oodata, usub ta.

“Merisärgedest vaid osa on kudenud, merivimbadel pole märgata, et nad kohe-kohe kudema hakkaksid, mari on kaladel veel sees ja kinni,” põhjendab Saidla. Sipelgadki koristavad praegu oma talvekortereid ja panipaiku, ei kiirusta.

Ent ei tasu muretseda. Loodusmärgid näitavad, et tulemas on igati normaalne suvi.

Loe pikemalt, miks Saidla nii arvab ja mida ütlevad teised ilmatargad.