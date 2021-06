See jahimees oskas ka oma kodu kapsaaias ära eksida, rääkimata paksust metsast

Ükskord jäi Eeri jälle metsas kaduma ja jahimeestel ei jäänud muud üle, kui kvartal läbi kammida, et eksinu üles leida. See koht saigi ristitud Tuisu ajuks. Siis kinkisid sektsioonikamraadid Eerile kompassiga käekella. Loodeti, et enam ei tohiks Eeri metsas ajus olles õiget suunda kaotada.