Sääsed ja suvi. Mida teha, et maakodus ei tuleks sääseuputust?

Kes juba kevadiste soojade ilmade ajal lühemate riietega värskes õhus viibida jõudnud, pole ilmselt tähelepanuta jätnud vereimejaid, kes ka väsinuima elusolendi on pannud äkiliselt vastu enest patsutama. Sääsed on kohal, aga kui kauaks? Ja kui palju neid on?

"Metsasääsed, kes on meil põhilised söödikud, on üsna kenasti olemas," ütles Tartes, et tänavu kevadine ilm on vereimejatele olnud väga sobiv. Sooja on nende jaoks olnud piisavalt, vahepealne jahe ja vihmane periood andis vastsetele head kasvutingimused ning kui õhutemperatuur tõusis, olid nad kohe ka valmikutena väljas.

"Nende arvukus on täiesti olemas, nagu kevadel olema peab. Neid jätkub. Ei saa öelda küll, et meil sääski vähe oleks," hindas Tartes.