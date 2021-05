KUULA SAADET | Mitu korda nädalas ja millega peaks väetama suvelilli? Aga muru...

„Kui teed ise kõrvenõgeseekstrakti, siis terve küla teab, et väetad. Aga kui tood poest kõrvenõgeseekstrakti, siis sealt on lõhn kadunud, aga toime on alles,“ räägib saates Eneli Käger pajatades üha populaarsemaks muutuvatest veganväetistest. Mis need on ja kas üksi taimsete turgutajatega suvi läbi hakkama saab, kuuleb juba saatest. Samuti seda, millise pildiga väetisepakk võtta, kui soov anda kasvurammu juurde oma aia kartulile, aga kartuliväetist parasjagu saada pole.