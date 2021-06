Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Vahtplasti hind on aasta algusega võrreldes 100 protsenti kerkinud ja see ei ole üldse veel viimane hind, mida näeme. Puit on kallinenud umbes 30%, tarneajad on ülipikad,” rääkis Läänemaal maja ehitav Jaak.

Jaagu maja on vundamendi valamise ootel. Ta tunnistab, et oleks pidanud ehitusega varem alustama, kuid lootis, et kriisi tõttu hinnad pigem langevad, mitte ei tõuse. Läks vastupidi.