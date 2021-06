Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Kuidas teie meelest Eesti külade tervis on?”

Nii küsiti Maalehe ajakirjanikult hiljuti Türil kohtumisel lugejatega.

Nüüd kui 15st aasta küla kandidaadist on komisjonil läbi käidud 10, võib öelda, et kuni külades on inimesi, kes jaksavad kõikvõimalikke vigureid ja krutskeid välja mõelda, ei saa väga kurta.

Kui pärast eelmist kohalike omavalitsuste valimist ja suurt valdade-linnade liitmist oli tunda kerget peataolekut, siis praegu on jalad tuntavalt põhjas ja leitud nutikaid viise, kuidas elu paremasse voolusängi suunata.