Enneolematu olukord - presidendikandidaate vaagitakse rahva eest täiesti salaja

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Endine õiguskantsler Allar Jõks, kes oli üks kandidaatidest 2016. aasta presidendivalimistel, ütles Maalehele, et kuigi Eestis valib presidendi riigikogu või riigikogu liikmed koos omavalitsuste esindajatega, mitte aga rahvas, ei tähenda see, et avalikkus peaks presidendivalimise eelvoorudest kõrvale jääma.

“Mulle tundub see ebanormaalne, et presidendivalimised tahetakse suunata musta kasti, ilma et avalikkus, ühiskondlikud organisatsioonid saavad arutleda, millist presidenti me Eestis 2021. aastal vajame. Millised peaks olema tema oskused ja võimed? Sellest kõigest on sel aastal puudus.”

Poliitikateadlane Tõnis Saarts Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist ütles, et pretsedenditu seis tänavustel presidendivalimistel näitab, et pärast 2016. aasta valimiskogu fiaskot on erakonnad jäänud oluliselt ettevaatlikumaks.

Jüri Ratase käitumise kohta arvas Saarts, et ka sellist juhtumit varasemad presidendivalimised ei tunne. „Meil on prominentne inimene, ekspeaminister, kes oma kavatsustest ei teata, ei anna märku, kas tahab või ei taha. Ja teeb seda nii hilises faasis, et sisuliselt paneb kogu protsessi lukku.“