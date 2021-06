KAART REAALAJAS | Kaheksas maakonnas võib sadada äikesevihma. Vaata, kus parasjagu välku lööb

Üldiselt on Eestis täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 20..26, meretuulega rannikul 15°C ümber.

Peipsi järvel on põhjakaare tuul 3-8 m/s. Laine kõrgus 0,3-0,8 m. Pärastlõunal võib hoovihma sadada, on äikeseoht. Nähtavus peamiselt hea. Õhutemperatuur on 22..25°C.