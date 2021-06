Ilm tundub liiga kuum? Olge õnnelikud, et te ei asu näiteks mõne 30 000-kraadise tähe läheduses

Jaanipäev seostub keskmisel eestlasel enamasti ikka lõkkega, liha või muu toidu grillimisega ja külmade jookidega. Mõned asjatundjad ütlevad, et lihatüki jaoks on sügav šokk sattuda otse külmkapist grilli kuumadele sütele, enne tuleks seda toatemperatuurini soojendada. Paarisajakraadine temperatuurihüpe on siiski tühine, võrreldes nende olukordadega, mis võivad ette tulla kosmilistes avarustes.