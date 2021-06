Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Mul on lehetäisid aias igasuguseid – küll tavalisi rohelisi, musti, roosakaid,” räägib püsilillekasvataja Anu Nurmsalu Viljandimaalt. “Aias on neid tänavu ikka väga palju. Alguses võtavad nad minu juures ette musta leedri ja viirpuu, siis siberi iirised. Järgmine koht, kuhu nad ronivad, on suured härjasilmad.”

“Murul käies on lehetäid või sarnased elukad. Jooksevad mööda jalgu üles. Lisaks mustad sõstrad täis. Potililled täis, kasvuhoone katus täis jne. Mida teha?” küsitakse sotsiaalmeedias.

Anname nõuandeid kõikidest võimalustest!