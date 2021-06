Sünoptik: eeloleva perioodi märksõna on "kuumus"

Kui esmaspäeval on saju tõenäosus 25% ringis, siis teisipäeval tõuseb see mitmel pool 50% piiresse. 23., eriti aga 24. juuni osas on ilmamudelid juba pikemat aega andnud hoovihma, mis paiguti võib väga tugev olla. Küsimus on vaid selles, kas taevataat teeb maa märjaks enne jaanituld või pärast, s.o jaanipäeval, 24. juunil. Suurem tõenäosus vihmavalinguteks on siiski 24ndal, aga seda tugevat vihma igale poole ikkagi ei jagu. Jälgige jooksvaid prognoose!