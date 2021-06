KAUBIKUARVUSTUS | Kõva kolimine Citroën ë-Jumpyga

Õigemini on, seda aga siis, kui parajasti mõnd kaubikut silmapiiril pole.

Seekord kõlasid need kaks aga hästi kokku. Mõõdukas kogus mööblit ja lisaks veel kotitäite kaupa tühja-tähja kahe teineteisest mitte kuigi kaugel asuva sihtkoha vahel. Elektrisõiduki puhul on see kaugus-lähedus ju endiselt vägagi tähtis.

ë-Jumpy kestis kenasti, tuleb tõdeda. Kilomeetrid, mis aku laadimise järel ekraanil seisid, kehtisid teekonna lõpuni. Kui kaugele ühe jutiga jõuda soovid, tuleb aga valida juba enne ë-Jumpy soetamist. Pakutakse kaht erinevat võimsust, 50 ja 75kWh. Esimese läbisõiduks ennustatakse 230, teise puhul 330 km.

Proovisin oma päris-kaubaveod sättida sellise logistikaga, et vahepeal laadida ei tuleks. Aga kui oleks tulnud, siis lubas müüja, et kiirlaadimine täidab 80% aku mahust poole tunniga. Paras puhkepaus juhul, kui nimetatud laadija juhtub piisavalt lähedal olema.

100-kilovatise mootori kiirendus oli jõuline, mõnus ja