Raieõigusega kirjutati lepingusse metsa kasutusõigus kaheks aastaks ja tulumaksuvabastus kadus. Mida teha?

Siis selgus, et notar oli teinud meile vale lepingu, lepingus oli kirjas, et andsime oma metsa kasutusvaldusse kaheks aastaks ja seetõttu me maksuvabastust ei saanudki. Notar keeldus lepingut muutmast, samuti keeldus lepingu muutmisest metsafirma. Kas meil on õigus nõuda lepingu muutmist?

Maalehe lugeja

Enne mis tahes tehingute tegemist või lepingu sõlmimist oleks alati mõistlik endale selgeks teha lepingu tingimused ja lepingu täitmisest tulenevad tagajärjed. Kehtiva seaduse kohaselt on eraõigusliku võlasuhte regulatsiooni aluseks lepinguvabaduse põhimõte ehk tahtevabaduse põhimõte.