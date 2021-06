Ajutine moodulmaja on suurepärane nii kontorihooneks kui suvilaks

Soojak sobib ka mujale kui ehitusplatsile

Ramirendi tegevjuhi Heiki Ontoni sõnul on nende puitsoojakud ja majamoodulid kvaliteetsemad ning kaasaegsemate lahendustega kui enamik Eesti kontorihooneid ja kodusid. „Võime julgelt öelda, et meil on väga kvaliteetsed ja energiatõhusad, üle 20-aastase planeeritud elueaga ning turu kõige paremate keskkonnanäitajatega moodulid. Tippmudelid lausa A-energiaklassist, mida elumajade puhul tihtipeale ei saavutata. Soojapidavad, kuid mitte umbsed, kaasaegsete ventilatsiooniseadmetega,“ räägib Onton ja lisab, et kuigi nende ettevõtte RamiGreen maailmavaade pooldab pigem rentimist kui ostmist, on moodulitest projekteeritud kodu või siis suvila soetamine väga mõistlik investeering. „Soojakud pole ammu enam nõukaaegsed Nu Pogodi putkad, millel rattad all ja üks neist kadunud. Inimene näeb tegelikult üsna tihti maju, mille puhul ta ei oska aimatagi, et see tehtud just moodullahendusena. Sinine on vaid ehitusoojaku standardmudel, moodulitest maja tellija saab endale ikkagi kodu, kus faassaad ja interjöörilahendused on tema maitse järgi,“ lisab Heiki Onton.