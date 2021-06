Maalehe populaarne krimisari saab viis raamatut juurde

Filosoofid, arvamusliidrid, poliitikud… Ainuüksi proua Ramotswes peitub mitu korda rohkem lihtsat tarkust kui eelmainitutes kokku. Esimese Daamide Detektiiviagentuuri sari on kui õpik, kust võib eluks nii mõndagi leida. Ses raamatus on proua Ramotswe juba üsnagi heal järjel, tal on kaks kasulast, peigmees ja sekretär. Häda on aga selles, et peigmees ei kipu abieluettepanekut tegema ja sekretär ei suuda sobivat meest leida. Taas tuleb proua Ramotswel appi võtta nutikus ja asjad korda ajada.

Alexander McCall Smith on loonud fantastiliselt mõnusa maailma, mille keskmeks on proua Precious Ramotswe ja tema kihlatu, autoparandustöökoja omanik härra J. L. B. Matekoni ning neid ümbritsevad inimesed. Õigu­poolest polegi see maailm loodud, vaid väidetavalt päriselt olemas. Kaugel Aafrikas, Botswanas.

Paretsky on teerajaja, sest lõi ligi neli kümnendit tagasi ägeda naisdetektiivi – V. I. Warshawski, keda võib pidada praeguse politseitšikkide ajastu alusepanijaks. Warshawski pole malbe daam à la miss Marple, kes piidleb sündmusi eemalt, vaid on pärit politseiniku perekonnast, õppinud juristiks, kuid otsustanud eradetektiivi ameti kasuks kuritegevuse pealinnas Chicagos ning aina satub ohtlike sündmuste keskmesse.

“Äraaetud hobuste” raamatus õnnestus peategelasel Ri­ver Cartwrightil üks operatsioon käkki keerata ning teadagi, kuhu tee teda viis. Ühel heal (ja teise jaoks halval) päeval edastatakse netis pantvangidraamat – Pakistani päritolu britil lubatakse 48 tunni jooksul pea maha võtta.

Algab paanika, kuid Cart­wright näeb selles võimalust õuduste majast pääseda.

Peter Robinson “Ripporg”





Peter Robinson – pooleldi inglane, pooleldi kanadalane – on briti traditsioonilise krimka tüüpiline esindaja.

Küll aga tema teoste kangelane Alan Banks pole tüüpiline peainspektor – tal on eripärased meetodid ja ta ei leia ülemustega klappi.

Võrreldes nordic noir’ politseinike Harri Hole’i või Kurt Wallanderiga, on Banks küll oivik, aga eks brittidel on oma mõõdupuud.

Kuigi Banksi sarja neljas romaan “Ripporg” algab õõvastavalt – ühe küla läheduses leitakse näota laip –, on kriitikud hinnanud seda kauniks krimilooks, sest autor kirjeldab Yorkshire’i loodust ja inimesi sedavõrd kenasti, et lugejal tekib soov sinna kohale sõita.

Antti Tuomainen “Jänesetegur”





Soome krimikirjandusel läheb suurepäraselt – andmebaaside järgi on neil krimkade autoreid pealt kolmveerandsaja –, aga rahvusvahelist läbilööki teeb neist mõni üksik. Seda võib põhjendada sellega, et meie põhjanaabrite kirjanikud ei lahka globaalseid, vaid oma pisikesi probleeme. Need probleemid sarnanevad eestlaste omadega, seega on kahetsusväärne, et Soome krimkat tõlgitakse maakeelde nõnda vähe.

Antti Tuomainen on üks eredamaid näiteid Soome krimikirjanduse väga heast tasemest ning tema on kuulus ka võõral maal. Tuomainen pakub nii süsimusta huumorit, romantikat kui ka kurjategijaid ja kuritegusid.

“Jänesetegur” on triloogia esimene raamat, kus lugeja tutvub kindlustusmatemaatik Henri Koskineniga, kes ootamatult jääb tööta. Peagi sureb tema vend ja pärandab talle seikluspargi, mille töötajad ja rahaline seis on ühtviisi kahtlased. Probleemid peituvad kurjategijatelt võetud laenudes, mida nood nüüd tagasi tahavad.

