Põhjuseks võib olla see, et keegi on sattunud kindla meeskonna fänniks selle klubi parematel päevadel, talle on meeldinud mõni kindel mängija, riik, või mine tea, hoopis mängusärk. Lapsena oli see ilmselt ka minul nii, praegu hoian peale Eesti koondise pöialt veel neile, kellel sümpaatsem esitus.

Aga mõnes mõttes väärastunult huvitavam on kuulata hoopis seda, miks inimesed mõnda koondist vihkavad.