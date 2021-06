Kes on need aplad söödikud sõstrapõõsastel?

Lugeja küsib: Minu sõstrapõõsaste lehti on mitmel aastal järjest söönud mitmesugused ussikesed. Need on enamasti sinakasrohelised ja mustatäpilised või siis rohekaskollased pruuni peaga, harvem kollakad ja mustade laikudega.