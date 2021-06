Konkurss AASTA PÕLLUMEES | Joosepi talu pakub põnevaid maasikasorte

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Eelmisel aastal tundsime suurt kiusu maasikakasvatajate vastu, lausa mõru maik oli suus, aga tänavu on päris lust tööd teha,“ räägib Põlvamaa maasikakasvataja Ranet Roositalu. Ta on rahul, et võõrtööjõule enam takistusi ei tehta. Roositalu lisab, et võrreldes eelmise aastaga on lihtsam saada tööjõudu ka Eestist, sest paljud on töö kaotanud ja inimesed tahavad üha meelsamini tulla maasikaid korjama. Nii toimetabki talu istandustes mitukümmend ukrainlast, teist sama palju kohalikke.

Noorperemees Ranet on sõlminud ärisidemeid mitme Hollandi frigotaimede kasvatajaga ja katsetab uusi maasikasorte meie oludes. Praegu pakub Joosepi talu tarbijatele seitset sorti maasikaid.