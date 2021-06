KUULA SAADET | Suvel ringi liikudes võiks kaasas olla just need putukahammustusi leevendavad tooted

Ilmataat on õnnistanud Eestimaad suurepärase sooja ilmaga. See kutsub aga inimesi rohkem ringi liikuma nii looduses kui mujal. Mida rohkem looduses olla, seda suurem on oht saada sääskede ja mitmete putukate käest hammustada. Axmer Groupi arendaja Iiris Müller rääkis saates uutest apteegitoodetest, mis nii Eestis kui Skandinaavias aina enam populaarsust koguvad ning ka ühest imelisest looduslikust komponendist, mida tasub koostisosade juures otsida.