Osa 2396

Sel suvel kuulsin käo kukkumist viimati 9.juulil, mis on 15 päeva pärast jaani. Kui eelmiste põlvkondade ennustusi uskuda, siis enne uut aastat pole korralikku pakast loota. Sügisene pööripäev on 23.septembril ja sellest 15 nädalat edasi on järgmise aasta jaanuari alguses. Tegelikult ei saa ju päris kindel olla, kas kägu ikka lõplikult vakka jäi.

Seda on varemgi juhtunud, et talveilmad saabuvad alles veebruaris.