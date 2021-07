Osale loosis! Maalehe tellija sõidab koos kaaslasega Sardiiniasse!

Just sinna on Maalehe reisisellid teel septembris 2021. Meri, kaljud ja kaunid liivarannad; ajaloolised linnad ja nukumajadega külakesed vaheldumas metsiku, ürgse loodusega; maitsev Vahemere köök ja rõõmsad inimesed. Reisi kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Giidiks on alati energiline Kristel Unus, kelle reisipagasis on palju kogemusi ja elamusi Itaalia erinevatest piirkondadest. Abielu itaallasega on õpetanud Kristelit armastama Itaalia võrratut loodust ja ajalugu, nende lihtsat toitu ja ägedat temperamenti.