Erakordne taimekasvatushooaeg: vili sai enne valmis kui kuivatid. Kuidas nii?

Esimesed kombainid, mis vilja kuivaks teraks koristasid, sõitsid tänavu põldu Eesti kohta erakordselt vara, juba 4.–5 juulil.

Sellel on kaks peamist põhjust: esiteks leidub siinmail veel talirüpsi kasvatajaid – talirüps valmibki kõige varem, ja teiseks on iga aastaga laienenud ka taliodra külvipind. Kui eelmist nädalat võib pidada talirüpsi nädalaks, siis käesolev on taliodra nädal.

Rüpsilõikus läks lahti juuli algul



Mahetootjaid koondava ühistu Wiru Vili tegevjuht Hardo Vahemäe andis juba 5. juulil teada, et mitu ühistu liiget koristavad talirüpsi.