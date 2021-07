ILMAPROGNOOS | Jahe tõi kergenduse, aga temperatuurikõver saab nüüd taas tõusule!

Reede öösel liigub madalrõhulohk üle Soome lahe ja vaid riivab Eestit ega too meile sellist vihma, mis vääriks mainimist. Päev on pisitasa tõusva õhurõhu foonil pilverünkadega ja neistki kuivust leevendavat niiskust tulemas pole. Loodest ja läänest puhuv tuul on üsna tugev. Õhutemperatuur on öösel 15° ümber, päeval tõuseb 19–24°ni.