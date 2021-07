5 kõige populaarsemat tööriista, mis muudavad aiapidamise oluliselt lihtsamaks

Tänu tänapäevasele tehnoloogiale on aiatööd lihtsamad kui kunagi varem ja mõned tegevused võib jätta pea täielikult nutikate seadmete hoolde, tõi Gegeckiene välja.

Targad muruniidukid

Muru vajab regulaarset niitmist ja hooldust, mistõttu kuulub iga aiapidaja töövahendite hulka üks korralik muruniiduk. Gegeckiene sõnul on hea muruniitja selline, mis sobib pügatava muru sordi, niidetava maa-ala suuruse ja pinnareljeefiga ning on lisaks ka mugav käsitseda.

„Väiksema aia puhul piisab muruniidukist, kuid suurema ala korral on rohkem abi murutraktorist,“ soovitas Gegeckiene. Ta lisas, et üha enam koguvad populaarsust just robotmuruniidukid, mis oskavad iseseisvalt muru niita.

Erinevad aiamõõdikud

Taimede ja viljade kasvatamisel tulevad appi erinevad aiamõõdikud. Mõõtmistulemused aitavad paremini mõista, milliseid lisavahendeid on tarvis taimede kasvukeskkonna parandamiseks.