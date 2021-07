Suveööd kaitseinglite valvsa pilgu all

Suvepäevade palavusest tüdinenutel tasub õhtul veidi kauem üleval olla ja minna välja siis, kui hämarduv ilm lahedamalt hingata laseb. Kui ilmataat pole just maakera lähiümbrusesse pilvekihti ehitanud, näeb taevas madalal lõunakaares kaht säravat “tähekest”. Kaks võõrast maailma, kosmose mõõtkavas lähedal, ent siiski kauged, külmad ja kättesaamatud – need on Jupiter ja Saturn.

Vanade roomlaste viljakuse, tervise, paljunemise ja kasvamise jumal Saturn tõuseb veidi varem, kuid hoiab madalamale, et anda väärikam asukoht kirkalt säravale peajumalale Jupiterile. Mõlemal on ka arvukas saatjaskond – Saturnil 82 ja Jupiteril 79 teadaolevat kuud –, kuid neid juba palja silmaga ei näe. Ent Jupiteri nelja suure kaaslase nägemiseks piisab tavalisest binoklist.

