Kuidas õigesti ja ohutult nahka kinnitunud puuki eemaldada?

Kui juhtub, et puugi pea jääb sisse, siis jätkegi see sinna. Organism tõukab selle ise hiljem välja. Naha sisse jäänud puugi pead ise nõelaga torkima ja pead eemaldama hakata, traumapunkti või erakorralise meditsiini osakonda tormata pole mõtet. Perearsti vastuvõtulegi pole vaja minna.

Kui aga olete vaktsineerimata, peate ennast vähemalt nädal aega jälgima. Kohe ei juhtu midagi. Vereanalüüse on mõtet teha alles teisel, isegi kolmandal nädalal pärast puugikontakti. Varem ei näita need midagi.

Kui puuk teid täna hammustas ja eemaldamise järel jäi sellele kohale väike punetav laiguke, on see tavaline nahaärritus. Muretsema peaks hakkama, kui 7–10 päeva pärast hammustust märkate, et roosakas laik tasapisi kasvab. Siis tuleks arsti poole pöörduda, et välja selgitada, kas tegu võib olla algava puukborrelioosiga.