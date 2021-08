Abarth 595 Turismo jääb silma seetõttu, et on väike. No mitte nii väike, kui ta kunagi varem on olnud, aga siiski – mõõtmed (pikkus 3660, laius 1627, kõrgus 1485 mm) ei anna edasi seda, kui väike see auto tegelikult silmale tundub. Seda eriti veel siis, kui suuremaid liigikaaslasi naabruses juhtub olema.

Tegelikult on see väiksus isegi petlik. Sisse istudes tunned seda ainult siis, kui peaksid kõrvalistujaga üheaegselt küünarnukke liigutama – juht paremat, kaaslane vasemat – siis kõlksuvad ihuliikmed küll valusasti kokku.

Aga edasi-tagasi suunas on ruumi piisavalt, kui kedagi parajasti tagaistmel pole.

Kui tagaistmel ka keegi on, tunneb ta seal end pigem mugavalt. Eeldus on ainult, et me ei räägi väga pikkadest jalgadest.

