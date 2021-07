Kuidas on praeleibades pea 20 korda rohkem rasva kui pakil kirjas? Ei tea, spetsialist puhkab

Maaleht saatis otse poelettidelt laborisse üksteist toodet, et uurida, kas pakendil väidetav ainete osakaal vastab ikka tõele. Suurim erinevus etiketil kirjasolevast oli Coopi praeleibadel, kus labor selgitas välja, et tegelikult on tootes 19 korda rohkem rasva kui väidetud.