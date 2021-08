Paljud peavad vaktsineerimise korraldust ebaõnnestunuks

Veebiküsitluses vastanutest peaaegu pooled ehk 44,8% leidsid, et valitsus on vaktsineerimise korraldamisel täielikult läbi kukkunud.

“Arvestades kogu jama ja segadust ning seda, et meil ei suudeta sujuvalt vaktsineerida isegi nii tillukest inimhulka, mis ei anna isegi mõne suurlinna linnaosa mõõtu välja, siis hinne valitsuse tööle on üks. See on isegi heldelt pandud, sest võiks ka miinusmärgiga hinnata,” põhjendas Moon valitsuse ebaõnnestumist.