Eesti Maaülikooli vanemteadur Reet Karise naeris, et sageli peetakse herilasi mesilasteks, siis peetakse kimalasi mesilasteks ja siis räägitakse veel päris meemesilastest. Ta muheles, et kui sumiseb, siis on mesilane.

Karise selgitas, et kuigi võib jääda mulje, justkui meemesilased, kimalased ja herilased kipuvad võrreldes eelmiste aastatega rohkem tuppa pesa ehitama, ei ole päris nii: „Kinnisvarabuum koos koroonaga on viinud inimesed vanu maju ostma ning seetõttu näevad inimesed neid rohkem.