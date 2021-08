MAALEHE HOIDISTEKONKURSS | Julge katsetamine annab kodustele maitsetele veelgi väärtust

Maalehe hoidisekonkursi esimesed kümme aastat on justkui läbilõige sellest, mismoodi on arenenud eestlaste maitsemeel ja toidukultuur.

Nagu kõik asjad siin maailmas muutub ka see, mida me sööme ja milliseid maitseid eelistame. Ehkki lapseeas armastatud moosid ja vanaema tehtud hapukurgid jäävad lemmikuks kogu eluks, soovime alati katsetada ka uusi retsepte ja maitsekooslusi. Just hoidisekonkursilt lähevadki lendu uued ideed, mida siis igaüks oma kodus oma maitsele veelgi meelepärasemaks kohandab.