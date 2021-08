Kuidas Rüütli ja Ilvese toetajate võistulaulmine tuhanded kokku tõi

Arnold Rüütli tagasivalimist toetanud Keskerakonna esimees Edgar Savisaar saatis juba aegsasti oma partei piirkonnajuhtidele kirja, et tuleb koguneda 23. septembril kell 10 Estonia juures.

“Tuleme rahvarõivais, võtame kaasa Eesti lipud ning laulame rahvalikke laule. Me käitume Keskerakonnale ja Rahvaliidule kohaselt soliidselt ja väljapeetult. Me ei karju kedagi maha, vaid me näitame, et meie ajame Eesti asja väärikalt ja rahumeelselt.”

Savisaare kirjale oli lisatud president Rüütli toetusürituse kava 24 laulu nimega.

Kõrval Tammsaare pargis olid emotsioonid vähemasti sama vägevad, kui mitte rohkem. “Tuhanded inimesed on vallutanud pargi,” kirjutas Maaleht. “Kätemeri hoiab üleval väikeseid sinimustvalgeid lipukesi. Tõnis Mägi hüüab “Koidu” lõpus: “Eesti, ära muutu enam punaseks!””

Ametlikud korraldajad olid kolm meest: Jaan Elgula, Mihkel Raud ja Hannes Rumm. Kontserdi “Laulame Ilvese presidendiks” loataotlus märkis 23. septembril kell 10–13 toimuva sündmuse osalejate eeldatavaks arvuks 900, aga reaalsuses kogunes mitu korda rohkem rahvast.