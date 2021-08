Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Veebiküsitluse tulemused näitasid, et üle 80% inimesi on valmis vaktsiineerimispassi tunnistama ja aktsepteerivad selle küsimist. Üle poolte vastanutest (53,3%) kinnitas, et neilt pole vaktsineerimistõendit veel küsitud, kuid nad on selle igaks juhuks telefoni salvestanud või paberile välja printinud.

Kolmandik vastanutest ütles, nad on juba pidanud tõendit näitama ning selles pole midagi keerulist ja vaktsineerimispassi nõudmine on igati mõistlik.

Resoluutselt vastu oli 12,5% vastanutest.