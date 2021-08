KOSMOS | 30 aastat tagasi ei teadnud me midagi eksoplaneetidest ega gammasähvatuste põhjustest

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tähistamise tuules tasub taevaste asjade puhulgi meenutada, mida me kolmkümmend aastat tagasi teadsime, aga rohkem veel seda, mida me ei teadnud. Aastal 1991 ei teadnud me midagi eksoplaneetidest. Seda, et ka teiste tähtede ümber peale Päikese tiirlevad planeedid, peeti intuitiivselt väga tõenäoliseks, aga mingeid tõendeid polnud. Esimene vihje tuli 1992. aastal, kui raadioastronoomid Aleksander Wolszczan ja Dale Frail avastasid kaks planeeti sealt, kus neid teoreetiliselt poleks tohtinud olla – pulsari ehk neutrontähe ümber. Sellele looduse “eksimusele” leiti peagi seletus, aga haruldaseks nišitooteks on neutrontähtede planeedid siiski jäänud.