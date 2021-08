Vald tahab minu kinnistule ehitada kergliiklustee. Millised on minu õigused sellega mitte nõus olla?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kergliiklustee pikkus oleks 500–600 meetrit. Minul tekkis küsimus, kes seda kasutama hakkab. Asjalikku vastust ei saanud. Kuna ristmik ehitatakse ringi, siis koos sellega tehakse ka see kergliiklustee, mis kunagi ehk ehitatakse pikemaks. Selle tee lõpus on puidufirma, jalgsi tööl käib vaid mõni inimene, aga keegi asula inimestest ei hakka seal edasi-tagasi jalutama, kuna see on nii lühike maa. Meil on olemas pikem kergliiklustee. Minu arust mahuks see tee väga edukalt tee äärde. Siit ka minu küsimus. Millised on minu õigused sellega mitte nõus olla ja millal saab vald rakendada sundvõõrandamist? Milline võimalus on sundvõõrandamist vaidlustada?