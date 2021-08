Millist binoklit osta? Kas 3000-eurone on 30 korda parem 100-eurosest?

Pole midagi lihtsamat kui osta üks binokkel! Hea binokkel on selline, mida jaksab käes hoida, mis mahub põue ega maksa eriti palju. Ent tasub meeles pidada sedagi, et tänapäevane binokkel on mitmesaja-aastase leiutamise ja teadustöö tulem.

Martin Vällik 53