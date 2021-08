Maaleht kirjutas juba 11 aastat tagasi sellest, et kassikonservis on tunduvalt rohkem liha, kui Turistieines – viimases polnud liha üldse (loe SIIT).

Aega on kõvasti mööda läinud ja otsustasime vaadata, milliseks on kujunenud olukord praeguseks. Avastasime rõõmuga, et Fran Potti Turistieine sisaldab nüüd lausa 22% liha (sealiha 16% + veiseliha 6%). Sama tootja sortimendis on aga üks lihakonserv, kus on liha vaid 4%.