Millises Eesti piirkonnas saab metsast parima seenesaagi?

Hoolimata põuasest suvest on seenesaak pärast augustivihmasid rikkalik. Sotsiaalmeedia on täis fotosid täis seenekorvidest ja -ämbritest. Seeneuudiseid tuleb igast Eestimaa kandist. Kuskohast ja millised on teie kogemused ja muljed?

Maaleht 219