Niisuguse küsimuse esitas Maalehe lugeja.

Euroopa pärimismääruse (ELi parlamendi ja nõukogu määrus nr 650/2012) järgi tuleks kõigepealt kindlaks teha, kas abikaasa elas enne surma Eestis või Soomes.

Pärimisõiguses korraga kahte viimast elukohta olla ei saa, sest see tähendaks, et üheaegselt tuleks kohaldada kahe eri riigi pärimisõigust. See ei oleks aga võimalik.

Selle järgi, kumb riik oli pärandaja viimaseks alaliseks elukohaks, pannakse paika, millise riigi õigus määrab pärijate ringi.