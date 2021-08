„Tegemist võib olla ükskõik millise konfliktiga, alates lasteaias aset leidnud intsidendi ja auto ärandamisega, lõpetades vandaalitsemise, naabrite-vahelise pikaaegse tüli või tööalaste konfliktidega,” rääkis Sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse teenuse juht Annegrete Johanson, et igal taolise konflikti osapoolel on oma vaatenurk ja kõikidel peab olema õigus rääkida oma lugu, ilma et keegi ütleks, et tema tunded või mõtted ei ole õiged. Siin tulebki appi taastava õiguse teenus, mida pakutakse läbi Sotsiaalkindlustusameti.