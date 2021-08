Võibolla olen ma iseloomult leebemaks muutunud, aga palju tõenäosem on see, et uued sõiduautod on lihtsalt keskmiselt paremad kui nad veel 10-15 aasta tagasi olid. Võtkem või hübriidne Renault Captur. Kõik, mis ennegi hea tundus, on alles, plussiks aga hübriidsus, mis ühelt poolt lisab täiendavat jõudu, teisalt hoiab paaki kallatud kütust kokku.