„Mulgi puder on kõige parem järgmisel päeval, kui see puupliidil üles soojendada,“ ütleb Alli reipalt, kui asub valmistama Mulgi putru. Kuna naisel on suur pere, teeb ta tavaliselt seda rooga koguses, mis rõõmustab sööjaid veel mitu päeva. „Mina teengi tavaliselt nii, et pudrust jaguks 8-10 sööjale,“ õpetab Alli. Järgnevad retseptid.