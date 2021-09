Internetist ostmine on küll kõige mugavam ja soodsam, aga samas on müüjal kõige lihtsam auto seisukorra ja olemasolu kohta valeandmeid esitada. Paraku puudub Euroopas ühtne autoregister, sõiduki ajaloo leiab vaid asukohamaa registrist, mis on harilikult ainult kohalikus keeles ja tarbijaile keeruline kasutada. Kuidas ebaõnnestumisi vältida?