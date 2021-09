Reisigrupi heatujulise seltskonna hulgas on säranud iseäranis üks proua Viljandist – Maire Juuram, kes hea loosiõnne tulemusel sai reisi Maalehe tellijana tasuta.

“Vaatasin noorena raamatust Itaalia pilte ja mõtlesin, et tahaks kangesti sinna maale minna. Ja nüüd saingi. Tuleb välja, et kui midagi väga kõvasti soovida, siis võib sellest kasu olla,” ütleb Maire Juuram.

Maire sai võidust teada e-kirja teel ning pidas seda esialgu pettuseks.

“Läksin e-kirjade seast mingit arvet otsima ja nägin siis kirja: “Palju õnne, te olete võitnud Maalehe Sardiinia reisi.” Arvasin esiti, et see on petukas. Kuna kell oli palju, siis ei saanud kirjas jäetud numbrile kohe ka helistada. Närvitsesin terve öö ja helistasin siis kohe järgmisel hommikul. Tuli välja, et polnudki mingi nali. Sõitsingi Itaaliasse ja sain veel sõbranna ka kaasa võtta!”

Maire ütleb, et seni pole teda loosiõnn eriti saatnud, heal juhul on võitnud vast viis eurot. Nüüd aga selline vedamine! “Pärast reisi võitmist pikendasin kohe Maalehe tellimust.”

Sardiinia meeldib talle väga ning rahul on ka need, kes mujal Itaalias juba palju kordi käinud. Sardiiniasse pole omal käel eriti osatud tulla, pigem on see teada kohana, kus Ott Tänak rallimasinal kihutamas käinud.

Sardiinia on suuruselt veidi enam kui pool Eestit, kuid rahvast elab saarel 1,6 miljonit. Enamasti käivad siin puhkamas itaallased ise ning nemad võtavad siis asja tõsiselt ette.





Vana tuttavana on reisil Sirje Prans, kes on kokku arvu­tanud, et viibib Maalehega 19. reisil.

“Ringreisid, nagu meile need meeldivad, kus käiakse piirkonda aktiivselt avastamas, tunduvad itaallastele rohkem raske töö moodi,” selgitab Go Traveli giid Kristel Unus. Temalt saime teada ka huvitava fakti – itaallasedki varuvad küttepuid, et pitsaahjud ületalve töös hoida. Nemad ostavad puid aga kilo kaupa ning tavaline varu ca 500 kg vastab ligikaudu kahele ruumimeetrile.