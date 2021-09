Raamat, millest algas inspektor Banksi teekond lugejate südamesse

Ent leidub ka erandeid. Peter Robinsoni loodud peainspektor Alan Banksi peetakse üldisest ansamblist välja langevaks tüübiks, sest tal on kuritegude lahendamiseks eripärased, mitte alati korrektsed meetodid; ta on konfliktsem ja äraspidisem kui ilmakuulsad kaasmaalastest kirjanduslikud kolleegid John Barnaby, Adam Dalgliesh või Alan Markby. Võrreldes Hole’iga, on Banks oivik. Kuid mis peamine – Banks on sümpaatne ja jäägitult aus inimene, kes püüab muutuvas maailmas oma põhimõtetele truuks jääda.

Üle kivide ja kändude

Ühes usutluses, vastates küsimusele, palju on Banksis kirjanikku ennast, paljastas Robinson tõe. Tal polevat esimest romaani kirjutades olnud vähimatki aimu politseinike tööst ega kuritegelikust maailmast ning krimiromaanegi oli ta lugenud vähe. Ent neist vähestest läksid enim hinge Georges Simenoni, Maj Sjöwalli ja Per Wahlöö, Nicholas Freelingi ja Raymond Chandleri teosed.

“Niisiis on Banks koondkuju nimetatud kirjanike peategelastest ehk Jules Amedée François Maigret’st, Martin Beckist, Simon Van der Valkist ja Philip Marlow’st. Kõik nad kokku andsid huvitava persooni. Tõsi, Banksis on üht-teist minustki. Meil on ühesugused poliitilised vaated, muusikalised eelistused ning me naudime samu roogi ja jooke, küll aga on Banksi eluviis ebatervislikum kui minul,” vastas Robinson.