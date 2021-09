Heli Raametsa väljakutse: mis oleks, kui sööks iga päev vähemalt viit erinevat puu- ja köögivilja?

Olen näinud inimesi, kes on kaalu langetamiseks proovinud igasugu dieete – muna-, kapsa-, veini-, paleo-, keto- ja nii edasi. Mis seal pattu salata, ka mina olen üritanud mõnda dieeti pidada, kuid pole ühte päevagi vastu pidanud. Vaid jäätisedieeti suutsin pidada kolm päeva, siis tuli vastupandamatu isu soolase järele.

Kurb on aga näha, kui inimene on rohkete dieetidega oma seedimise tuksi keeranud, nii et keskeast alates tuleb iga päev tablette neelata ja kõhuvalusid taluda.

Mida siis teha, et olla heas vormis ilma liigselt pingutamata? Nagu tänases leheski kirjas, pole superdieete ja -toite olemas. Küll aga aitab väike muudatus menüüs.