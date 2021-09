Saare toidukultuuriga tutvuse tegemist tasub alustada varahommikuse paadiretkega ujuvale turule, mis algab juba kell 7 hommikul.

Varahommikune paadireis Lok Baintanis algab pimeduses. Päeva valgenedes hakkavad aegamööda silma paistma väikesed mošeed oma kuplitega, tuules õõtsuvad palmiladvad, lihtsad puidust hütid kallastel, millel on vette ulatuvad trepid ja väikesed vetsumajakesed.

Umbes kell 9 on just õige aeg jõeäärses restoranis mekkida soto banjara't, mis on Lõuna-Kalimantanil lausa ikooniline roog. Tegu on aromaatse supiga, mis valmistatakse selgest puljongist, lisandiks kana- või pardiliha ning on maitsestatud sibula, apteegitilli, köömnete ja kaneeliga.