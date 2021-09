Miks teleskoobid kipuvad vulkaanide lähedusse?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Järjekordne vulkaanipurse La Palmal otsekui tähistab eelmise 50. aastapäeva. Sealsamas Cumbre Vieja (Vana Mäetipp) mäeahelikus ärkas Teneguía vulkaan 26. oktoobril 1971. Paratamatult meenub, et täpselt kolmkümmend aastat hiljem ehk tänasest pea kakskümmend aastat tagasi tegin oma esimesi samme ja autosõite La Palmal. Kohalik meedia meenutas seda purset üsna elavalt. Mustad tuhaväljad saare lõunatipu lähedal jätsid kummalise ebamaise mulje. Podisevast vulkaanikraatrist linnulennul umbes 16 kilomeetri kaugusel asub planeedi Maa üks olulisemaid observatooriume, mis on koduks paarikümnele teleskoobile. Nende hulgas on praegune maailma suurim optiline teleskoop, 10,4meetrise läbimõõduga GranTeCan