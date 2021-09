Jõks ja Harkmaa: vaktsineerimiskohustust saab kehtestada ainult seadusega ja seda peab tegema riigikogu

Olukord, kus iga tööandja saaks enda koostatud riskianalüüsi alusel kehtestada vaktsineerimiskohustuse, oleks ilmselgelt vastuolus põhiseadusega. Ega asjata president Kersti Kaljulaid riigikogu sügisistungjärku avades sõnanud: "Ei ole aus, et uue õiguste ja vabaduste tasakaalu üle otsustavad ametnikud – PPA juht, kaitseväe juht, haiglate ja kiirabide juhid, ettevõtete juhid. See tasakaal on teie teha, armas riigikogu."

Kuidas me oleme jõudnud olukorda, kus hooldekodu töötajate vaktsineerimine on kriitilise tähendusega, aga siiani puudub vastav seaduslik alus?

Ei tahaks uskuda, et määruse autorid ei teadnud, et põhiseaduse kohaselt saab tervisenõudeid tegevusaladele kehtestada ainult seadusega. Ei saa välistada, et töötervishoiunõuete kehtestamise kaudu vaktsineerimisnõude kehtestamine paistis mugava tagauksena.