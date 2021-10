Püüan tuua näiteid üle Eesti, kus mõni näiliselt väike ja tähtsusetu koht on ja jääb säilitama oma staatust ka järgmisteks aastakümneteks. See omakorda tähendab, et järgnevalt välja toodud karakteristikaga väikelinnadesse on märksa turvalisem kinnisvara soetada, kuna elamufondi tühjaks jooksmine ja sellest tulenev kontrollimatu hinnalangus on palju ebatõenäolisem.